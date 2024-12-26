球星恩比德熱身受傷無礙上場 助76人擒塞爾蒂克

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（中央社波士頓25日綜合外電報導）受傷病困擾的NBA費城76人球星恩比德，今天在耶誕大戰的賽前熱身腳踝受傷，不過他證明自己的身價，最後助球隊以118比114擊敗波士頓塞爾蒂克，讓衛冕軍苦吞開季首度二連敗。

綜合法新社與美聯社報導，76人的恩比德（Joel Embiid）在賽前45分鐘於邊線附近練習投籃時，似乎被1條分隔球員和球迷的安全繩絆倒，這位美國職籃2023年最有價值球員抓著自己的右腳踝，在球場停留1分鐘後走回更衣室。

76人在開賽前幾分鐘返回球場進行個別投籃練習，恩比德並未準時現身，最終他回到球場並像往常一樣熱身，現場也宣布他是76人的先發陣容之一。

恩比德此役不但拿下27分與9個籃板，最後也掌握關鍵罰球，助球隊以118比114擊敗衛冕的塞爾蒂克，76人的戰績提升為11勝17負。

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不過這位兩屆NBA的得分王本季場均得20.6分及抓6.8個籃板，遠低於職涯平均。由於他左膝酸痛、鼻竇骨折，以及在更衣室與記者口角而遭停賽3場，目前本季僅出賽9場。

今天是恩比德在鼻竇骨折後的第3場出戰，他在賽中戴著面罩。76人23日對戰聖安東尼奧馬刺，當時恩比德因與裁判施若德（Jenna Schroeder）爭吵而在第2節吃到第2次技術犯規，隨後遭驅逐出場。（譯者：屈享平/核稿：曹宇帆）1131226