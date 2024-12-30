全國羽球排名賽屏東登場 1830人爭奪國手資格

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）「2025第一次全國羽球排名賽」今天在屏東縣立體育館登場，總參賽人數共1830人，展開為期10天激烈賽事，成績也將列為2026名古屋亞運會國手遴選參考。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，與中華民國羽球協會共同主辦的「2025第一次全國羽球排名賽」，今天起至明年1月8日在屏東縣立體育館舉行，共有1830人參加，爭取總獎金共新台幣35萬3400元，成績也將列為2026名古屋亞運會國手遴選參考。

中華民國羽球協會表示，全國羽球排名賽是年度最高級別羽球個人賽事，也是乙組選手晉升甲組選手唯一管道，參賽選手都已經調整最佳狀態，爭取個人最佳排名。

羽球協會自民國110年起連續5年將大型賽事都選在屏東辦理，今年再將最重要的第一次全國羽球排名賽移師屏東，對選手來說，優質比賽場地更可以發揮最佳球技，同時舒適觀眾座位也吸引球迷進場觀戰，為台灣羽壇炒熱2025年的第1波羽球熱潮。

中華民國羽球協會指出，今年排名賽吸引超過1000名乙組球員前來挑戰甲組資格，除了青少年代表隊在國際賽場上奪金摘銀，不少好手世界排名也都大躍進，甲組球員精銳盡出，除了2024第2次排名賽奪下前8名的好手，如男單黃品銜、戚又仁，女單邱品蒨、許玟琪，男雙陳子睿、林煜傑及陳信遠、張課琦，女雙王眱禎、蔡渃琳及鄭宇倢、胡綾芳；不少名將都須從會外賽打起，如男單郭冠麟、呂家弘，女單白馭珀等人，可見排名賽競爭相當激烈。

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屏東縣政府提及，為服務廣大球迷，於明年1月5日甲組決賽邀請博斯體育台、中華電信MOD、Hami Video及動滋Sports共同提供轉播服務，同時賽期也提供My livescore即時比分系統，讓無法到場觀賞比賽的球迷們掌握最新戰況。

另外，中華羽協直播台也會在1月4日轉播甲組4強賽；1月5日轉播甲組決賽、1月7日轉播乙組複賽；1月8日轉播乙組決賽，讓觀眾們藉由多元媒體平台收看精彩羽球盛事。（編輯：郭諭儒）1131230