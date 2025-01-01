元旦健走連22年登場 紀政盼用健康迎新年第一天

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（中央社記者黎建忠台北1日電）2025元旦健走今天早上在花博廣場連續第22年登場，活動發起人「飛躍的羚羊」紀政表示，希望大家都能用健康走好快樂的心情來開啟新年第一天。

今年元旦健走的主題口號「健康走 猴快樂」，是以台灣特有種台灣獼猴為元素搭配健走設計而成，口號裡的「猴」發音近似「好」，代表著元旦出來健走，好健康、好快樂。

紀政在接受媒體訪問時提到，元旦健走舉辦了22年，已經成為許多人新年第一天一定會做的行程，也讓民眾都能有個健康的日子。

新任國策顧問簡文仁特別為2025元旦健走設計的新年健康操「猴厲害 健康操」，在他活靈活現的趣味帶動之下，現場民眾歡喜伸展，開心拉筋熱身。

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綽號「台灣老頑童」、民國11年出生的百歲人瑞林友茂，是連續第8年參與元旦健走，愛運動、會跳舞的他笑說：「長壽的秘訣就是每天都要運動，除了健走之外，我也很愛打羽球，只要一天不運動，就會覺得很怪。」

這次的健走路線，距離是7公里，約1萬步，路線範圍在大佳河濱公園內，從花博廣場出發後，於大直橋折返經過舊兒育中心旁再返回廣場。（編輯：李亨山）1140101