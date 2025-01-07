台體大專聯賽複賽2敗後4連勝 林威助和情蒐助攻

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（中央社記者謝靜雯台中7日電）大專棒球聯賽台體今天複賽與國體交手，台體先發投手呂昱廷9局完封勝，黃騰威單場4安，終場以5比0搶勝；總教練林宗毅透露，複賽2連敗後4連勝，情蒐和與林威助「聊聊」都有幫助。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台體大今天派出大二投手呂昱廷先發對國體大，呂昱廷前3局沒被敲出安打，僅讓打者靠著觸身球保送上壘，4局下被首名打者敲出安打，雙殺抓2個出局數後再投出四壞保送，但沒讓對手延續攻勢。

呂昱廷5到7局沒再讓對手上壘，8局下再有危機，單局被敲出2支安打，但及時回穩、沒有失掉分數，前8局投完、用球數還沒破90球，9局續投讓打者3上3下，投出代表作。

呂昱廷總計用104球完投9局，僅被敲出3支安打，投4次三振、2次四死球保送無失分、奪下勝投，獲選單場最有價值球員（MVP）。

台體預賽與國體交手，被國體投手林萬益壓制，被問起今天突破的關鍵，台體總教練林宗毅表示，主要是情蒐幫忙，會提供資料給球員，今天策略是不要追打林萬益內角的伸卡球，減少打成滾地球的無效攻擊。

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黃騰威預賽打擊狀況不錯，複賽狀況有點往下掉，賽前複賽打擊率1成43，今天單場敲4安、打擊回溫，林宗毅也提到，包括黃騰威是大一球員，首度打比較長期的比賽，身體難免疲勞，也有讓他輪休調整。

台體複賽前半段也打得跌跌撞撞，先吞下2敗，但接著拿下4連勝，林宗毅透露，先前曾到台體棒球隊擔任客座打擊教練的林威助很關心球員，也很熟悉球員狀況，2連敗後有跟林威助吃飯、聊一下球員狀況，這幾場球員也慢慢有表現。（編輯：陳政偉）1140107