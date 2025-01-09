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戚又仁扳倒香港李卓耀 首闖大馬羽賽男單8強

2025/1/9 14:45（1/9 15:16 更新）
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台灣好手戚又仁9日在馬來西亞羽球公開賽男單16強，以15比21、21比14、21比12扳倒香港好手李卓耀，生涯首闖世界羽球聯盟（BWF）超級1000系列男單8強。圖為戚又仁參加2025年第1次全國羽球排名賽情形。（中華民國羽球協會提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月9日
台灣好手戚又仁9日在馬來西亞羽球公開賽男單16強，以15比21、21比14、21比12扳倒香港好手李卓耀，生涯首闖世界羽球聯盟（BWF）超級1000系列男單8強。圖為戚又仁參加2025年第1次全國羽球排名賽情形。（中華民國羽球協會提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月9日
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（中央社記者陳容琛台北9日電）台灣好手戚又仁今天在馬來西亞羽球公開賽男單16強，以15比21、21比14、21比12扳倒香港好手李卓耀，生涯首闖BWF超級1000系列男單8強。

世界排名第32的戚又仁，挾著甫於2025年第1次全國羽球排名賽稱王氣勢，本週征戰世界羽球聯盟（BWF）超級1000系列的馬來西亞公開賽，並在男單首輪力退世界排名第12的「印度一哥」森恩（Lakshya Sen），如願晉級16強。

戚又仁今天在16強與扳倒丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）的香港好手李卓耀正面交鋒，雙方過去沒有對戰紀錄，首局戚又仁在無法有效掌握李卓耀球路的情況下，以15比21讓出，不過後面兩局即時調整，迫使李卓耀愈打愈急，最後靠著漂亮的短球，以21比14、21比12上演逆轉秀。

陪同戚又仁前往馬來西亞的教練楊鈞翔接受採訪表示，逆轉關鍵在主動做出策略改變，希望戚又仁不要一直想把球打快，而是回擊盡量深一點，造成以慢制快的效果，同時導致李卓耀進攻不舒服，不過相對需要更多耐心，「小戚（戚又仁）也有做好該做的事。」

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楊鈞翔認為，戚又仁近期在網前穩定性提高很多，幫助愛徒在全國排名賽奪冠後更添信心。如今戚又仁生涯首度取得BWF超級1000系列的男單8強門票，接下來將挑戰中國李詩灃、印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的勝方，力拚躋身4強之列。

至於另名台灣男單好手林俊易，今天在16強與世界排名第8的日本名將奈良岡功大過招，可惜奮戰43分鐘後，仍以14比21、14比21無緣晉級男單8強。（編輯：張雅淨）1140109

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戚又仁
全國羽球排名賽屏東登場 1830人爭奪國手資格
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