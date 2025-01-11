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謝淑薇澳網女雙拚衛冕 改搭奧斯塔朋科

2025/1/11 17:20（1/11 17:53 更新）
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2025年澳洲網球公開賽將開打，女雙籤表11日出爐，共有4名台灣選手參賽，而尋求衛冕的台灣網球名將謝淑薇（圖）這次則是改搭拉脫維亞的奧斯塔朋科。（中央社檔案照片）
2025年澳洲網球公開賽將開打，女雙籤表11日出爐，共有4名台灣選手參賽，而尋求衛冕的台灣網球名將謝淑薇（圖）這次則是改搭拉脫維亞的奧斯塔朋科。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）2025年澳洲網球公開賽將在明天開打，女雙籤表今天出爐，今年共有4名台灣選手參賽，而尋求衛冕的台灣網球名將謝淑薇這次則是改搭拉脫維亞的奧斯塔朋科。

年度首場大滿貫澳網將在明天揭開序幕，謝淑薇去年與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）合力捧起女雙金盃，這次身邊的搭檔則是換成拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），也是去年澳網爭冠的對手，而奧斯塔朋科還在去年美網拿下冠軍。

謝淑薇與奧斯塔朋科這次將以女雙第3種子出擊，首輪對手是斯洛伐克的米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國的尼柯爾斯（Olivia Nicholls）。

今年澳網女雙共有4名台灣選手，除了謝淑薇外，還有詹皓晴與烏克蘭選手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）為女雙第5種子，將對決塞爾維亞的達尼洛薇琪（Olga Danilovic）與俄羅斯的波塔波娃（Anastasia Potapova）。

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至於開季連2站女雙登頂的吳芳嫺，澳網則與俄羅斯的布林克娃（Anna Blinkova）首度合作，將出戰英國的伯雷奇（Jodie Burrage）與丹麥的陶森（Clara Tauson）。

另外，台灣選手曹家宜與泰國搭檔普利普耶荷（Peangtarn Plipuech）去年底取得外卡門票，這將是曹家宜首次在大滿貫女雙會內賽舞台出擊，首輪碰上俄羅斯的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）與日本的柴原瑛菜。（編輯：陳政偉）1140111

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