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NBA莫瑞轟45分、約基奇大三元 金塊力挫獨行俠

2025/1/15 14:26
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星厄文今天復出首戰拿下11分，卻碰上丹佛金塊的莫瑞大爆發、狂飆45分，加上約基奇繳出10分、14籃板、10助攻「大三元」，金塊以118比99收下4連勝。

獨行俠今天在主場與金塊展開3天內第2度對決，兩隊13日交手時，獨行俠在少了唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）2大主力情況下，加上球隊又在末節崩盤，最終以11分差吞敗。

金塊的莫瑞（Jamal Murray）今天首節火力全開，連續飆進三分球，單節轟下19分，只比獨行俠團隊得分少2分，次節更是延續火力，半場打完已獨攬32分、改寫個人上半場得分紀錄，率隊取得71比45領先。

雙方易籃後，金塊第3節手感雖稍微下滑，但仍持續掌控局面，帶著24分領先進入末節，獨行俠末節雖嘗試縮小分差，卻未能改變戰局。

金塊在收下這一勝後，僅落後西區第3的曼菲斯灰熊0.5場勝差，全隊今天以莫瑞表現最佳，拿下45分、6助攻，而約基奇（Nikola Jokic）更是打完3節就打卡下班，繳出10分、14籃板、10助攻，締造個人本季第16次大三元，領先群雄，比排名第2的詹姆斯（LeBron James）還多出8次。

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根據NBA官網報導，約基奇僅花709場比賽，就達成生涯至少1萬5000分、7500籃板、5000助攻，超越傳奇名將柏德（Larry Bird）的799場，締造史上最快紀錄。

獨行俠先發5人今天合計加總僅拿到39分，厄文復出首戰還在找尋手感，18投、4中僅得11分，替補的葛佛（Daniel Gafford）獲得全隊最高13分。（編輯：管中維）1140115

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