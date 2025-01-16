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印度羽球公開賽 林俊易晉級男單8強

2025/1/16 23:29（1/17 00:03 更新）
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台灣「左手重砲」林俊易16日在超級750系列印度羽球公開賽男單16強，以直落2擊敗法國的小波波夫，闖進8強。（中央社檔案照片）
台灣「左手重砲」林俊易16日在超級750系列印度羽球公開賽男單16強，以直落2擊敗法國的小波波夫，闖進8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣「左手重砲」林俊易今天在超級750系列印度羽球公開賽男單16強，以直落2擊敗法國的小波波夫，闖進8強，而男雙組合王齊麟與邱相榤則以1比2不敵韓國組合，開季連2站止步16強。

世界排名第15的林俊易去年曾在瑞士公開賽、台北公開賽封王，今年開季首站從馬來西亞公開賽出發，16強敗給奈良岡功大後，本週轉戰印度公開賽，首輪以2比0力挫印度好手森恩（Lakshya Sen）。

林俊易16強碰上法國的小波波夫（Christo Popov），首局以20比15領先時，錯過6個局點機會，費了一番功夫，才以25比23拿下。

林俊易次局歷經4比5落後，一口氣拉出10比0攻勢，以21比11勝出。

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林俊易加入周天成行列，晉級男單8強，接下來將出戰印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）。

男雙部分，台灣組合王齊麟與邱相榤以15比21、21比19、17比21不敵韓國組合真龍與姜敏赫，繼馬來西亞公開賽後，再度止步16強。（編輯：何宏儒）1140116

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