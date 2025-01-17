足球西甲聯賽熱身賽 有望首度在台灣亮相

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（中央社記者陳容琛台北17日電）西班牙足球甲級聯賽大中華區執行副總裁孫至誠今天出席活動時透露，今年西甲季前的熱身賽有望首度在台灣亮相，「台灣對我們來說很重要。」

西班牙足球甲級聯賽是世界足壇的5大頂級聯賽之一，自從1929年成立以來，孕育出無數的足球巨星，包含阿根廷傳奇梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等人，如今西甲有機會首度在台灣舉辦季前的熱身賽，將寫下重大里程碑。

西甲聯賽大中華區執行副總裁孫至誠今天出席活動接受媒體聯訪時證實，的確有籌備在台灣舉行熱身賽的計畫，類似美國職籃NBA的海外熱身賽模式，「因為台灣對我們來說很重要，如果成真的話，將是有史以來第1次，希望讓台灣球迷近距離體驗原汁原味的西甲足球賽，同時也會安排一些交流活動。」

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孫至誠指出，若一切順利的話，農曆新年過後就會有明確的消息，並提到目標是每年帶西甲球隊來台灣進行熱身賽，讓台灣球迷多認識其他球隊。至於場地部分，孫至誠透露，傾向在高雄，但也不排除洽詢其他場地，「相信隨著運動部即將成立，政府相對投入一些資源，吸引國際賽事來到台灣。」

西甲大使、皇家馬德里傳奇球星莫里恩特斯（Fernando Morientes）這次也快閃來台，他表示有聽說台灣的美食很好吃，「這趟行程有點趕，所以我今晚就會離開台灣，但我覺得還有下一次機會，希望未來還能有更多球迷互動的機會。」（編輯：陳政偉）1140117