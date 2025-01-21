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NBA勇士狂輸塞爾蒂克40分 近40年主場最慘[影]

2025/1/21 11:27（1/21 11:39 更新）
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NBA波士頓塞爾蒂克球員塔特姆。（圖取自x.com/celtics）
NBA波士頓塞爾蒂克球員塔特姆。（圖取自x.com/celtics）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）NBA金州勇士今天主場迎戰波士頓塞爾蒂克，球星柯瑞攻下18分，但隊友進攻表現低迷，最終以85比125落敗，不僅團隊得分創本季新低，更是自1985年後首次在主場遭遇40分差失利。

勇士的柯瑞（Stephen Curry）儘管上一場對戰華盛頓巫師一役，末節被壓傷腳踝提前退場，但今天主場對戰塞爾蒂克仍領銜作戰，但防守大將葛林（Draymond Green）與本季場均可貢獻16.7分的庫明加（Jonathan Kuminga）都因傷缺陣，讓勇士陷入困境。

勇士上半場打完以39比54落後，團隊三分24中3、命中率12.5%，且前2節結束陣中無人得分雙位數。

塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）第3節率隊持續率隊擴大領先優勢，團隊單節再轟下43分，將比分拉開至97比63，也讓比賽勝負提前底定。

美聯社報導，這是勇士自1962年將主場遷至加州以來，第6次在主場輸掉至少40分，也是自1985年1月後，首度在主場輸至少40分。

塞爾蒂克今天團隊飆進20顆三分球，塔特姆貢獻3顆，拿下22分、9籃板、7助攻，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）斬獲18分。

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勇士的柯瑞16投6中、拿下18分，替補穆迪（Moses Moody）貢獻13分，至於魏金斯（Andrew Wiggins）手感冰冷，全場11投僅1中、拿到4分。

勇士輸球後，戰績21勝21敗，接下來將於23日對戰沙加緬度國王，將面臨5成勝率保衛戰。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「這個賽季我們一直很有競爭力，球員們都持續奮戰，但也經歷過幾次慘敗，讓人感到沮喪，但現在最重要的是，球員們要盡快忘掉這場失利，為對戰國王做好準備。」（編輯：管中維）1140121

#NBA
#波士頓塞爾蒂克
#柯瑞
#塔特姆
#金州勇士
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