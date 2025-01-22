NBA湖人賞巫師11連敗 40歲詹姆斯大三元史上第2人

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）NBA洛杉磯湖人今天以111比88擊敗華盛頓巫師，賞給對手11連敗，詹姆斯繳出21分、10籃板、13助攻，不僅成為史上第2位在40歲後締造大三元球員，生涯抄截數還超越皮朋，獨居史上第7。

湖人上一戰在「洛城內戰」敗給洛杉磯快艇後，今天在主場迎戰聯盟墊底的巫師，兩隊本季首度交鋒，而賽前湖人本季對戰勝率5成以下隊伍11勝1敗，因此對戰巫師一役勢在必得。

湖人首節取得29比23領先後，40歲的詹姆斯（LeBron James）次節在接獲芮維斯（Austin Reaves）妙傳後，空接隔扣巫師的瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），並造成犯規，強勢完成3分打，證明老當益壯。

湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）前2節攻防兩端展現宰制力，半場結束將比分拉開至59比49，而戴維斯第3節同樣上演空中接力灌籃，加上詹姆斯、克里斯蒂（Max Christie）輪番在外圍開火，湖人曾握有18分領先優勢。

巫師的柯利巴里（Bilal Coulibaly）儘管在第3節後段連得8分，一度將差距縮小至個位數，但湖人決勝節開始不到3分鐘，重新確立雙位數領先。

湖人詹姆斯在末節還剩3分19秒時，抓到個人單場第10顆籃板，完成大三元後就退場休息，而詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）在球隊領先19分、比賽還剩不到2分鐘時也獲得出賽機會。

湖人今天以戴維斯攻下29分、16籃板表現最佳，詹姆斯拿下21分、10籃板、13助攻，根據美國數據網站StatMuse統計，詹姆斯為史上第2位在滿40歲後締造「大三元」球員，另一位則是馬龍（Karl Malone）。

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詹姆斯今天還單場送出2次抄截，生涯抄截數超越皮朋（Scottie Pippen）2307次，來到2309次，獨居史上第7。

吞下11連敗的巫師，今天團隊三分命中率並不理想，僅25.6%，全隊得分以柯利巴里17分最多，普爾（Jordan Poole）、基斯伯特（Corey Kispert）各得15分次之。（編輯：張雅淨）1140122