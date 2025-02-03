平野惠一期待莎菈成左右手 盼工藤公康經驗傳承

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（中央社記者謝靜雯屏東3日電）中職中信兄弟今年聘請女性打擊教練莎菈（Sarah Edwards），另外邀請日職傳奇名將工藤公康擔任客座投手教練，總教練平野惠一認為莎菈能成為左右手，期待工藤公康經驗傳承。

兄弟隊新球季一軍打擊教練莎菈為中職史上首名女性打擊教練，另外邀請曾任日職福岡軟銀鷹隊總教練、在球員和執教時期都有實績的工藤公康擔任客座投手教練。

兄弟總教練平野惠一受訪表示，打擊教練職務很辛苦，形容在野手部門如果陳江和是「右臂」，認為莎菈可以成為他的「左膀」，再加上一、二軍巡迴打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），打擊部門主要以這3人為主。

平野惠一提到，聘請莎菈擔任打擊教練與性別沒有關係，完全看能力，以及預測未來做出決定，也認為如果有女教練出現是好事情，期待她成為先鋒和開創者的角色。

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至於工藤公康，平野惠一分享，因為同為日本美津濃代言人有交集，之前就有交流，知道工藤公康卸下軟銀總教練職務後，仍然持續想要對棒球有貢獻，也有持續在業餘、學生球隊教球，並有想對世界棒球、海外棒球盡一份心力的想法。

平野惠一表示，知道工藤公康的想法後，認為如果可以，希望工藤公康務必要來台灣傳承經驗，也很感謝工藤公康願意，「他在選手、教練時期都有實績，指導方式也很厲害，值得期待。」（編輯：張雅淨）1140203