林家文澳網聽障錦標賽奪牌 南市府貼紅榜祝賀

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市網球選手林家文參加2025澳網聽障錦標賽，獲女子雙打金牌及女子單打銅牌，接下來將備戰東京聽障奧運，台南體育局長陳良乾今天到林家文家中貼紅榜祝賀，並勉勵持續奮鬥。

陳良乾表示，林家文的努力，為台南也為台灣爭光，選手要面對生活和運動訓練各種挑戰實屬不易，體育局會持續攜手台南市體育總會及各單項委員會，匯集公部門與民間資源，努力提供更好的運動環境。

陳良乾說，市府將持續在體育訓練及選手福利保障等方面做得更好，盼讓選手沒有後顧之憂，全力為國爭光，也期許選手持續在世界舞台展現能力，發揮最佳實力爭取榮譽，追求卓越。

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台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，林家文2歲時檢查出聽神經輕度病變，從國小四年級開始接觸網球，國一時參加台南市中等學校運動會一舉奪下冠軍，更於2022巴西聽障奧運包辦網球女雙金牌、女單銀牌及混雙銀牌。

黃偉哲指出，3度站上聽奧殿堂的林家文，這次澳網比賽更成為她寶貴經驗，接下來將備戰東京聽障奧運，期許能再拿下佳績，繼續為國爭光。（編輯：郭諭儒）1140207