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獵鷹勝鋼鐵人 飛雷神、艾賽亞同場40分PLG第2次

2025/2/15 21:23（2/15 22:01 更新）
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台灣職籃P.LEAGUE+台鋼獵鷹隊15日例行賽靠著洋將飛雷神（Branden Frazier）（中）全場狂轟40分，終場就以119比108擊敗高雄鋼鐵人隊。（P.LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月15日
台灣職籃P.LEAGUE+台鋼獵鷹隊15日例行賽靠著洋將飛雷神（Branden Frazier）（中）全場狂轟40分，終場就以119比108擊敗高雄鋼鐵人隊。（P.LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月15日
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）職籃PLG高雄鋼鐵人洋將艾賽亞今天復出首戰轟下43分白忙一場，台鋼獵鷹靠著飛雷神拿下40分，以119比108擊敗鋼鐵人，而單場有2名球員至少得40分，則是聯盟史上第2次。

P.LEAGUE+獵鷹在主場成功大學迎戰來訪的鋼鐵人，上半場最多領先12分，第3節卻一度被追成僅剩1分差，靠著飛雷神（Branden Frazier）單節狂轟19分強勢表現，帶著10分領先進入決勝節。

鋼鐵人洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）決勝節單節攻下14分，試圖力挽狂瀾，依舊無力回天，獵鷹憑藉著多點開花的攻勢，拿下3連勝。

獵鷹的飛雷神拿下40分，另有5籃板、7助攻，鉑金（Nick Perkins）貢獻20分，至於鋼鐵人艾賽亞歸隊首戰，雖斬獲全場最高的43分，外加6籃板、11助攻，依舊未能阻止球隊陷入7連敗。

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根據PLG統計，今天為史上第2次出現球員同場拿下至少40分，飛雷神、艾賽亞一同寫下紀錄。

鋼鐵人總教練邱大宗接受媒體聯訪表示，感謝艾賽亞帶傷上陣，幫助球隊得到很多分數，但他認為，艾賽亞的狀態還沒有到最佳，希望透過更多訓練調整，持續幫助球隊。（編輯：管中維）1140215

#PLG
#台鋼獵鷹
艾賽亞
PLG鋼鐵人痛宰勇士 本季首勝開張
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