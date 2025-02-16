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台灣的棒球詩篇音樂會加場 3/1、3/9前進台中高雄

2025/2/16 14:01
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）去年10月在台北國家音樂廳舉辦的「台灣的棒球詩篇」音樂會，開創台灣史上第一場以「棒球」為主題的音樂會，中職今天宣布音樂會加場，將於3月1日、9日前進台中和高雄。

由八角塔男聲合唱團和中華職棒大聯盟攜手合作的棒球音樂盛會，去年音樂會演出多首經典棒球歌曲，包括「嘉義農林校歌」、「中華職棒之歌」、「再出發」、「我學會飛翔」、「曾經瘋狂」、「動靜之間」及中職6隊應援組曲，除了弦樂四重奏與Live Band之外，還有銅管增加氣勢。

中職今天宣布，棒球音樂會即將前進中南部，「台灣的棒球詩篇：Team Taiwan世界冠軍特別場」將於3月1日在台中國立中興大學惠蓀堂、3月9日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳進行。

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中職指出，此次加場為慶祝台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，特別新增「英勇勳章」、「正港的英雄」、「世界都看見」、「就一起」等熱血棒球曲目，帶領球迷透過音樂回味棒球榮耀時刻。

「台灣的棒球詩篇：Team Taiwan世界冠軍特別場」已在OPENTIX兩廳院文化生活網開始售票，音樂會票價分為5種價位新台幣1600元、1200元、1000元、800元、600元，學生票享8折優惠，2場音樂會還有啦啦隊女孩加入演出。（編輯：張雅淨）1140216

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