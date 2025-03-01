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BWF德國羽球賽 台灣女雙林筱閔、汪郁喬晉4強

2025/3/1 12:57
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（中央社記者黎建忠台北1日電）BWF超級300的德國羽球公開賽今天進行各組8強，台灣女雙組合林筱閔、汪郁喬21比16、21比19擊敗中國新組合坑姝良、李華洲，成為台灣唯一挺進4強的組合。

現年28歲的林筱閔，過去曾和許多女雙搭檔合作，今年是首度搭配24歲的汪郁喬；根據世界羽球總會（BWF）顯示，2人搭檔的世界排名第68名。

至於中國新組合坑姝良、李華洲目前還沒有世界排名，但其中坑姝良在2週前的亞洲團體羽球混合錦標賽，和王汀戈搭配成為中國女雙穩定的排點。

今天雙方交手，台灣組合林筱閔、汪郁喬在首局前段始終落後，以7比11進入技術暫停；短暫休息過後，台灣組合回敬一波11比2的驚人攻勢，不但超前比數，還先搶下首局。

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第2局打出氣勢的林筱閔、汪郁喬，再度於7比9落後時一口氣連得8分，反以15比9領先對手。儘管坑姝良、李華洲在比賽尾聲3度追到1分差，但幸好台灣組合仍以21比19穩穩拿下，闖進4強大門。

如願闖進4強的林筱閔、汪郁喬，將對上日本組合、世界排名第63名的大竹望月、高橋美優。（編輯：方沛清）1140301

#羽球
#德國
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