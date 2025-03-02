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鴻海高球賽最終回 吳佳晏並列第18名地主最佳

2025/3/2 15:45
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（中央社記者黎建忠桃園2日電）總獎金150萬美元（約新台幣4950萬元）的TLPGA鴻海女子高球賽今天最終回合，日巡好手吳佳晏以4天低於標準1桿的287桿、並列第18名為地主最佳，冠軍由韓國選手黃裕敏帶走。

這個月將滿21歲的吳佳晏，是征戰日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）的台灣好手，去年積分排在第32名，也順利獲得今年參賽全卡資格，同時是這場比賽大會贊助的看板球員。

吳佳晏今天全場抓4博蒂、吞4柏忌，尤其最後1洞第3桿攻果嶺，球直接停在洞口旁3呎處，讓她順利抓博蒂開心收工。

吳佳晏接受中央社記者訪問時表示，整體過程還算滿意，就是一些切球距離沒有抓準，尤其是果嶺速度和前陣子在台灣練習差滿多的，「但不論如何，也是我自己調整得太慢。」

自從打完去年11月JLPGA最後1場賽事後，吳佳晏就回到台灣訓練，但當時各球場果嶺速度頂多7-8，和鴻海高球賽每天維持11.2差很多。

吳佳晏指出，雖然成績排名沒有在很前面，但可以跟這麼多高手過招還是很開心，而且過程中有滿多部分都很滿意，「對我下週在JLPGA開幕戰的信心很有幫助。」

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這次奪冠的黃裕敏，2022年還是業餘球員，該年底轉職業後，2023、2024年分別都在韓巡賽奪冠，今天最終回合先打完繳出277桿。不過韓國名將申智愛以1桿之差緊追在後，只可惜申智愛在第18洞的博蒂推桿沒進，讓黃裕敏抱走生涯賺進最高的27萬美元（約新台幣893萬元）冠軍獎金。

黃裕敏表示，這個星期整個感覺都不錯，很開心來台灣比賽就能奪冠，今年還是先以韓巡賽為主，預計年底會參加LPGA資格考試。（編輯：張雅淨）1140302

吳佳晏
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