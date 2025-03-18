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陳偉殷引退返台 逾百名曾接受指導小球員接機

2025/3/18 15:34（3/18 16:13 更新）
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39歲的陳偉殷（中）擁有日本職棒、美國職棒大聯盟豐富資歷，他在2月26日透過社群媒體發文宣布退休，陳偉殷18日搭機返台，華航的地勤人員也特別送上鮮花向職棒英雄致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年3月18日
39歲的陳偉殷（中）擁有日本職棒、美國職棒大聯盟豐富資歷，他在2月26日透過社群媒體發文宣布退休，陳偉殷18日搭機返台，華航的地勤人員也特別送上鮮花向職棒英雄致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年3月18日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）旅外台灣投手陳偉殷16日在名古屋巨蛋辦引退儀式，今天搭機返台，華航安排獻花並邀百餘名曾接受他指導的小球員接機。陳偉殷說，21日記者會與粉絲分享未來規劃。

39歲的陳偉殷擁有日本職棒、美國職棒大聯盟豐富資歷，近年受到傷勢困擾，他在2月26日透過社群媒體發文宣布退休。陳偉殷在2004年於日職中日龍隊開啟職棒生涯，16日在名古屋巨蛋進行引退儀式，在職業生涯起點畫下職業生涯的終點。

陳偉殷今天搭機返台，華航地勤人員送上鮮花向職棒英雄致意，華航同時也邀集曾經參加華航公益棒球營接受陳偉殷指導的桃園市大勇、水美、新屋及楊心國小百餘名學生到入境大廳拉著歡迎布條接機，學子們高喊著歡迎「台灣之光」陳偉殷歸國。

接受媒體聯訪，陳偉殷談到16日在日本名古屋巨蛋，他回到職業生涯起點中日龍隊主場進行的引退儀式，他覺得很開心，對自己來講是個起點也是終點。

在職業生涯起點舉辦引退儀式，陳偉殷指出，有這一次的機會，謝謝中日龍舉行的引退儀式，感謝員工、球員及教練，沒有球團就沒有自己現在的成就。

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陳偉殷表示，職業生涯酸甜苦辣都有，不管任何的辛苦或開心到最後的榮譽，他覺得20多年的職業生涯在各方面都過得蠻精彩的，雖然辛苦，但也有得到蠻多快樂。

至於退休後的計畫，陳偉殷指出，會等到21日的記者會，可能還會有一些更進一步的想法再與粉絲分享。（編輯：戴光育）1140318

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旅外台灣投手陳偉殷（中，白外套）18日搭機返台，華航安排獻花並邀百餘名曾接受他指導的小球員接機；陳偉殷說，20多年的職業生涯很精彩，至於退休後的計畫，21日記者會再與粉絲分享。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年3月18日
旅外台灣投手陳偉殷（中，白外套）18日搭機返台，華航安排獻花並邀百餘名曾接受他指導的小球員接機；陳偉殷說，20多年的職業生涯很精彩，至於退休後的計畫，21日記者會再與粉絲分享。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年3月18日
陳偉殷
陳偉殷回到生涯起點中日龍隊引退 哽咽向球迷道別陳偉殷告別投手丘 21日台灣引退記者會分享規劃
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