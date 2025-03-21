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國際奧會首位女主席 柯芬特里享受非凡時刻

2025/3/21 10:18
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（中央社希臘納瓦里諾海岸20日綜合外電報導）來自辛巴威的柯芬特里（Kirsty Coventry）今天成為首位當選國際奧林匹克委員會（IOC）主席的女性與非洲人，她表示這是「非凡時刻」。

法新社報導，41歲的柯芬特里也是有史以來最年輕的國際奧會主席。她曾拿過2面奧運游泳金牌。

柯芬特里歸功國際奧會委員狄佛倫茲（Anita DeFrantz）支持，狄佛倫茲曾是首位角逐主席的女性。柯芬特里表示：「這是非常強有力的信號，顯示我們確實是全球性且逐漸接受多元的組織。」

柯芬特里說：「她這樣的女性為更多像我這樣的女性鋪路，意義重大。我也希望能為年輕一代鋪路，尤其是我自己也有兩個年幼的女兒。」

現任辛巴威體育部長的柯芬特里是德國籍國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）親密盟友，巴赫在任職12年後將於6月卸任。

柯芬特里說：「這是非凡時刻。當我還是9歲女孩時，從未想過有一天我會站在這裡，能夠為我們這個了不起的運動有所貢獻。」

外界原本預測這次選舉會是柯芬特里、國際奧會副主席小薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Jr.）和世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）3人激烈競爭。

然而出乎意料的是，第一輪投票就已分出勝負。柯芬特里在97票中贏得49票；小薩馬蘭奇28票居次；柯伊8票排第3名。

由於辛巴威2023年的選舉曾被視為不民主且不公平，柯芬特里在辛巴威政府擔任部長連帶遭受質疑。

她在個人首場記者會上說：「我不認為站在場邊大聲疾呼要求改革就有用。我認為人必須坐在談判桌前努力創造改變。」

此外，柯芬特里也面臨巨大的地緣政治挑戰，例如在洛杉磯舉辦2028年夏季奧運前，她要如何應對美國總統川普。她說，與川普「溝通將是關鍵」。

柯芬特里說：「我從20歲起就一直在與一些位高權重、難以相處的人打交道。」

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柯芬特里另一個難題是俄羅斯可否重返奧運。由於俄羅斯2022年入侵烏克蘭，俄羅斯運動員去年在巴黎奧運不得不以中立身分參賽。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對柯芬特里的勝出表示祝賀，稱這「證明妳在體育界的崇高權威」；俄羅斯體育部長捷格加廖夫（Mikhail Degtyaryov）在社群平台Telegram表示，他希望柯芬特里的當選將有助「俄羅斯重返奧運頒獎台」。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140321

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