加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

BWF瑞士羽球賽 雙胞兄弟李芳任、李芳至止步4強

2025/3/23 01:22（3/23 06:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣男子雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至（圖），在BWF瑞士羽球公開賽4強鏖戰58分鐘仍不幸落敗。（中央社檔案照片）
台灣男子雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至（圖），在BWF瑞士羽球公開賽4強鏖戰58分鐘仍不幸落敗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北23日電）BWF超級300的瑞士羽球公開賽，台灣雙胞胎男雙組合李芳任、李芳至，今天在4強對上印尼組合馬辛、菲克利，鏖戰了58分鐘仍以17比21、24比26落敗，無緣冠軍賽門票。

男雙世界排名第21的李芳任、李芳至，賽前生涯對上世界排名第15的印尼組合馬辛（Daniel Marthin）、菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）苦吞2連敗。

今天雙方再度交手，近況不錯的李芳任、李芳至首局一路和對手拉鋸，甚至一度以15比13領先，只可惜接下來發生太多前3拍的失誤，讓對手連拿5分逆轉戰局。

第2局兩邊戰況依舊膠著，開賽之初李芳任、李芳至雖以5比1短暫領先，但隨後就被追上，接下來領先幅度最多都不超過2分。

李芳任、李芳至先以20比19取得局末點，不幸被對手追平，比賽尾聲台灣組合共出現4次局末點都沒能拿下延長戰線。

google news透過 Google News追蹤中央社

雙方24比24平手時，接下來這1分雙方共來回打了127拍，到最後場上4個人幾乎都沒力，結果台灣組合回球失誤，讓馬辛、菲克利取得第2個賽末點後順利收下比賽。

教練陳宏麟在接受中央社訪問時表示，這是一場很精彩的比賽，李芳任、李芳至學到很多經驗，但關鍵時刻處理球這方面還是對手好一點，幾個關鍵分沒拿到就差很多了。（編輯：洪培英）1140323

#羽球
#李芳任
#李芳至
李芳任
BWF瑞士羽球公開賽 雙胞胎李芳任、李芳至晉4強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：