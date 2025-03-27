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吳芳嫺邁阿密網賽女雙挫中國組合 4強碰奧運銀牌

2025/3/27 09:10（3/27 09:29 更新）
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台灣網球好手吳芳嫺（圖）與中國搭檔蔣欣玗27日在邁阿密網賽女雙8強，以直落2橫掃中國組合鄭賽賽與王欣瑜，本季第4度挺進4強。（中央社檔案照片）
台灣網球好手吳芳嫺（圖）與中國搭檔蔣欣玗27日在邁阿密網賽女雙8強，以直落2橫掃中國組合鄭賽賽與王欣瑜，本季第4度挺進4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣網球好手吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗今天在邁阿密網賽女雙8強，以直落2橫掃中國組合鄭賽賽與王欣瑜，本季第4度挺進4強，下一戰將遭遇巴黎奧運銀牌、俄羅斯組合施耐德與安德瑞娃。

吳芳嫺與蔣欣玗開季在奧克蘭網賽、荷巴特網球賽接連登頂後，2月中杜哈網賽再度闖進決賽，最終拿下亞軍，但在那之後，連2站都在首輪出局。

兩人這次前進國際女子網球協會（WTA）千分等級大賽、邁阿密網賽，這項賽事也與上一站印地安泉網賽，被稱為北美「陽光雙賽」，首輪扳倒上一站印地安泉網賽冠軍組合、美國的穆罕默德（Asia Muhammad）與荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs），重新打出氣勢，次輪因對手中途退賽而晉級，8強出戰中國組合鄭賽賽與王欣瑜。

兩組人馬歷經前半段互破後，吳芳嫺與蔣欣玗穩紮穩打，第8局再度攻破對手發球局，以6比3拿下首盤。

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吳芳嫺與蔣欣玗次盤開局延續氣勢及手感，取得2比0領先，儘管第4局發球局失守，但靠著盤末再度成功破發，以6比4迎接勝利。

吳芳嫺與蔣欣玗收下本季第4張4強門票後，接下來將與巴黎奧運銀牌、俄羅斯組合施耐德（Diana Shnaider）與安德瑞娃（Mirra Andreeva）爭奪決賽席次。（編輯：陳仁華）1140327

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吳芳嫺攜手中國搭檔 晉級邁阿密網賽16強謝淑薇拚印地安泉網賽衛冕 換搭檔女雙闖頭關
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