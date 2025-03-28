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謝國城盃少棒楊亞柏捕手經驗替投球加分 姨丈是邱辰

2025/3/28 15:30（3/28 15:41 更新）
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114年謝國城盃全國少棒錦標賽4強戰，桃園龜山28日派出「伏兵」投手楊亞柏（圖）先發，投5.1局無失分，率隊以5比0擊敗南投新街、挺進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年3月28日
114年謝國城盃全國少棒錦標賽4強戰，桃園龜山28日派出「伏兵」投手楊亞柏（圖）先發，投5.1局無失分，率隊以5比0擊敗南投新街、挺進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年3月28日
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）謝國城盃少棒賽桃園龜山4強派出「伏兵」楊亞柏先發，投5.1局無失分，率隊以5比0擊敗南投新街，楊亞柏捕手經驗為投球加分，姨丈是具有職棒資歷的邱辰，也會教他打擊。

桃園龜山挑戰謝國城盃少棒賽3連霸，今天4強與南投新街國小交手，龜山由楊亞柏先發，投到6局1人出局後接連被敲2支安打被換下場，總計投5.1局被敲出4支安打，投出1次觸身球保送、8次三振，無失分，奪下勝投，率隊晉級冠軍戰。

龜山總教練李政達表示，楊亞柏算是「伏兵」，很多球隊應該不知道有這個投手，之前控球比較不穩定，六年級寒假過後才越來越好，有觀察新街對直球掌握度不錯，所以派變化球準的投手先發、收的不錯效果。

李政達表示，雖然楊亞柏投球經驗不多，但本身是球隊主力捕手，在投手丘、本壘板間這個區域都算熟悉，賽前也很有信心說想要完投，知道他等這場比賽等很久了。

楊亞柏爸爸是泰雅族、媽媽是布農族，之前雖然有練投，但是很容易一下子就爆掉，六年級下學期有改善，捕手的經驗對投球也有幫助，知道捕手會想要什麼位置，也知道打者不喜歡打什麼球。

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楊亞柏企圖心強，他透露5局結束後教練有提醒，投到6局如果有2個人上壘就會被換下場，接連被敲出安打後很不甘心、不想下場。

楊亞柏幼兒園時踢足球、位置是守門員，爸爸有打壘球，國小一開始是在長庚國小打棒球，直到升上三年級到龜山打球，姨丈是曾打過中職味全龍隊的邱辰，平時就住在一起，邱辰也會教他打擊。（編輯：陳政偉）1140328

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