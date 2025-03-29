UBA文化晉冠軍戰 王玥媞登公開女一級歷史得分后

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）文化大學女籃前鋒王玥媞今天在大專籃球聯賽（UBA）4強賽攻下24分，成為公開女一級歷史得分后，率隊以69比63擊敗尋求6連霸的世新大學，晉級冠軍賽，距隊史第20冠只差1勝。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男、女一級4強決賽今天在台北小巨蛋開打，首戰由文化大學與世新大學打頭陣。

本季只輸過1場的文化，今天面對全隊僅9人的世新卻陷入苦戰，首節僅取得3分領先，而世新靠著蔡佑蓮、李盈潔扛起進攻重任，不僅緊咬比分，還在次節一度逆勢超前。

文化得分后王玥媞在次節還剩4分46秒時上籃，不僅改寫佛光大學王竫婷所保有（6屆、91場）公開女一級得分紀錄1327分，還帶領球隊重新打出氣勢，與李恩芯聯手將分數以39比37要回領先。

下半場戰況持續膠著，文化帶著2分領先進入決勝節，關鍵時刻王玥媞再度挺身而出，率隊拉出一波6比0攻勢，世新後半段體力下滑，無力追分，比賽就此定調。

文化靠著王玥媞在紀錄夜攻下24分，以5屆80場、1345分，成為新科公開女一級歷史得分后，鄭慧慈則完成生涯1000顆籃板里程碑，也是女一級第一人，加上李恩芯21分，率隊繼111學年度後再度重返冠軍戰，將朝隊史第20冠邁進，明天將出戰台灣師範大學、佛光大學之間贏家。

談到締造新紀錄，王玥媞接受媒體聯訪透露，賽前忘了有機會在今天改寫紀錄，直到比賽中經主持人提醒才想起，她特別感謝隊友，如果沒有隊友從大一起就相信她，就沒有那多次出手機會。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組4強戰29日在台北小巨蛋，由世新大學對戰文化大學，文化王玥媞（投籃者）砍全場最高24分，幫助球隊拿下勝利，終場文化以69比63晉級冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝 114年3月29日

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文化教練陳美莉表示，贏球關鍵在於防守，從開賽就要球員上去壓迫，但不曉得是怎麼原因，今天打得很不像是文化大學，到第4節防守才有壓迫。

王玥媞坦言，前面防守未做好，一度被世新超前，當下團隊內部氣氛低迷，她鼓勵隊友，還好大家有聽進去並撐住。（編輯：龍柏安）1140329

113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組4強賽29日在台北小巨蛋登場，下午首戰由世新大學與文化大學交手，文化鄭慧慈（右）全場20籃板、拿下10分繳雙十，助隊以69比63拿勝。中央社記者翁睿坤攝 114年3月29日