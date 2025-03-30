UBA林佳蓉39分率台師大奪季軍 喊不完美中的完美

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北30日電）台師大女籃射手林佳蓉昨天因無緣爭冠落淚，今天在大專籃球聯賽（UBA）生涯最終戰調整好心情，季軍戰攻下新高39分，率隊以79比69擊敗世新大學，她直呼是「不完美中的完美」。

衛冕軍世新昨天在UBA公開女一級4強輸給文化大學，6連霸夢碎，今天與台灣師範大學爭季軍，上季打進在台北小巨蛋舉辦的UBA冠軍戰的兩隊，今年則是在季軍戰會師。

台師大碩二射手林佳蓉昨天因球隊無緣爭冠，賽後淚灑記者會，矢言要打好本季最後一場球，她付諸行動，首節獨攬10分，率隊取得24比11領先。

世新在首節出現7次失誤後，次節進攻端升溫，游沁樺、邱詠鈴連續命中三分，追成2分差。

林佳蓉在第3節再度挺身而出，幫助台師大帶著12分領先進入決勝節，面對世新反撲，追到只剩4分，林佳蓉持續輸出火力，守住這一勝。

台師大總教練梁嘉音賽後接受媒體聯訪時表示，開賽有很好開場，原本以為有機會領先20分，但又發生進攻當機，所幸球員持續展現求勝決心，除了修正昨天籃板缺失外，攻守轉換也更流暢，才能贏下這場勝利。

透過 Google News 追蹤中央社

林佳蓉今天繳出代表作，豪取39分，締造UBA生涯新高，外加10籃板。她透露，賽前在球隊群組留言，雖然沒辦法改變無法打冠軍戰的事實，但勉勵大家能做出改變，很開心UBA生涯最終戰能以贏球劃下句點，「雖然名次不是我想要的，但是不完美中的完美」。

梁嘉音賽後曾對林佳蓉致歉，無法給林佳蓉一座冠軍，林佳蓉提及這段話時再度哽咽，她表示，這2年感謝教練讓她學到很多東西。一旁的球員湯書淳同樣表達謝意，並形容梁嘉音如同是第二位媽媽。（編輯：管中維）1140330

113學年度UBA大專籃球聯賽30日下午在台北小巨蛋進行公開女一級季軍戰，台灣師大以79比69擊敗世新大學，收下季軍。前為台灣師大球員林品妤。中央社記者吳家昇攝 114年3月30日

113學年度UBA大專籃球聯賽30日下午在台北小巨蛋進行公開女一級季軍戰，世新大學不敵台灣師大吞敗。圖為世新大學球員蔡佑蓮（前右）拿下18分。中央社記者吳家昇攝 114年3月30日

113學年度UBA大專籃球聯賽30日下午在台北小巨蛋進行公開女一級季軍戰，世新大學不敵台灣師大吞敗。圖為世新大學球員游沁樺（白衣）拿下18分。中央社記者吳家昇攝 114年3月30日