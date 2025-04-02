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許庭愷U18東岸聯盟先發好投 看齊哥哥許庭綸拚職棒

2025/4/2 17:54（4/2 19:11 更新）
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U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊2日與台南市聯隊交手，東體白推出高二許庭愷（圖）先發，總計投4.1局被敲2支安打，投出2次三振、3次四死球保送，失2分責失分，球隊終場以3比2搶勝，許庭愷無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 114年4月2日
U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊2日與台南市聯隊交手，東體白推出高二許庭愷（圖）先發，總計投4.1局被敲2支安打，投出2次三振、3次四死球保送，失2分責失分，球隊終場以3比2搶勝，許庭愷無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 114年4月2日
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（中央社記者謝靜雯台東2日電）台東體中許庭愷今天在U18東岸聯盟棒球賽先發投4.1局失2分表現不差，直球變化球共軌是特色，投手出賽比重將增加。許庭愷的哥哥是許庭綸，他也以職棒為目標，期待未來與哥哥同場出賽。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊今天與台南市聯隊交手，東體白隊派出高二許庭愷先發，許庭愷開賽連抓7個出局數，直到3局下才因為四壞保送讓對手首度站上壘包。

許庭愷前4局沒有失分，5局下續投有狀況，被首名打者敲出二壘打，1人出局後投出觸身球保送退場；今天總計投4.1局被敲出2支安打，投出2次三振、3次四死球保送，失掉2分責失分，球隊終場以3比2搶勝，許庭愷無關勝敗。

許庭愷球速不算特別快，約135公里左右，但直球與變化球出手相似、有共軌效果，控球也不錯，教練團看好潛力。許庭愷高一專職打者，升上高二後恢復練投，在年初高中木棒聯賽就曾先發有好表現，也投出信心，現在逐步增加練投時間，之後玉山盃可能會以投手出賽為主。

許庭愷少棒、青少棒都有投球，他表示，高二恢復練投後，覺得高中擔任投手的張力和壓力不同，自評今天投球表現還可以，但投到後半段放球點有點亂掉、壞球偏多，可以再修正。

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除了直球外，許庭愷比較有信心的變化球種還有滑球和變速球，他表示，之後投手出賽機會將增加，希望球速可以進步到超過140公里。

許庭愷的哥哥是去年中職選秀首輪被中信兄弟選進的野手許庭綸，許庭愷回憶，兄弟倆應該沒有同場出賽過。被問起之後會不會想以投手身分與哥哥投打對決，他笑說希望有機會，無論是同隊或者投打對決都可以，哥哥先前也都會提點他打擊細節，高中畢業後目標也是拚進職棒。（編輯：張雅淨）1140402

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