大谷翔平搖頭娃娃日 再見全壘打轟走勇士

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平，今天在主場擊出再見全壘打，以6比5氣走亞特蘭大勇士，也讓道奇本季開賽維持不敗，成為史上第1支開季8勝0負的世界大賽衛冕軍。

今天是洛杉磯道奇本賽季第1個搖頭娃娃之夜，今天搖頭娃娃日主角大谷翔平9局下在5比5僵局時，上場第1球就轟出中外野方向399英尺的再見全壘打，一棒為球隊拿下勝利。

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道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽前表示「我知道數學上來說我們不可能拿到162勝0負的成績」。

「但是我們每晚上場時，我都感覺我們會贏。」（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140403