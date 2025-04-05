U18東岸聯盟東體白季軍 教頭勉：辣椒雖小會辣就好

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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊最終並列季軍；透過比賽磨選拔玉山盃隊形，總教練陳峰岳看見黃靖哲、林宗賓想挺身而出的企圖心，也勉勵球員克服身材劣勢「辣椒雖小會辣就好」。

U18東岸聯盟棒球錦標賽地主台東體中棒球隊此次分3隊參賽為東體白隊、東體紅隊、台東縣聯隊，東體白隊主要是要備戰接下來青棒國手選拔賽玉山盃青棒賽，東體白隊今天4強以2比4不敵穀保家商止步、並列季軍。

東體白隊總教練陳峰岳賽前就曾表示，因為多名高三主力野手超齡、不能打玉山盃，也希望藉由這次比賽磨合新的隊形，希望有人能夠挺身而出帶領野手群。

陳峰岳表示，目前雖然還沒有看到明確的「領頭羊」角色，但有觀察到黃靖哲、林宗賓都有試著想要嘗試這個角色，此次將代表隊長的10號給東體白隊林宗賓，也是看中他場上場下都能扮演好角色，自我要求高，是球隊中外野手、也有扛起中心棒次能力。

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陳峰岳賽後也提醒球員，從第一戰到今天，盃賽過程中狀況難免有高低起伏，打不好的時候怎麼調整也能幫助經驗提升，並可以透過轉播，從另外一個角度看自己球場上的表現，檢討下次再遇到是否可以有更好的選擇。

陳峰岳也表示，此次設定希望兩隊晉級4強，這次東體白隊有賽前設定的目標，但也提到這批球員身材普遍矮小，一直鼓勵球員打棒球靠的是實力，身材只是條件之一，「辣椒小小的沒關係、會辣就好。」（編輯：張銘坤）1140405