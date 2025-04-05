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許庭愷指叉變速壓制穀保 U18東岸聯盟先發好投

2025/4/5 12:09（4/5 12:36 更新）
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U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊5日4強賽與穀保家商交手，東體白隊許庭愷（圖）先發指叉變速球壓制勁敵，6局失1分好投、無關勝敗，被點名有望成為球隊重要投手戰力。中央社記者謝靜雯攝 114年4月5日
U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊5日4強賽與穀保家商交手，東體白隊許庭愷（圖）先發指叉變速球壓制勁敵，6局失1分好投、無關勝敗，被點名有望成為球隊重要投手戰力。中央社記者謝靜雯攝 114年4月5日
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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊4強與穀保家商交手，東體白隊許庭愷先發指叉變速球壓制勁敵，6局失1分好投、無關勝敗，許庭愷每場先發都進步，被點名有望成球隊重要投手戰力。

東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊4強與穀保家商碰頭，東體白隊派出高二投手許庭愷先發，前4局都沒有被敲出安打，僅讓穀保打者靠著四壞保送、觸身球保送上壘，直到5局1人出局後才被敲出安打，但力守不失分。

許庭愷6局續投體力下滑，1人出局後接連被敲2支安打、野手選擇失掉1分，但沒有擴大失分危機；今天總計用74球投6局，被敲出4支安打，投出5次三振、3次四死球保送，失掉1分，球隊終場以2比4吞敗，許庭愷無關勝敗。

許庭愷高一專職打者，升上高二後恢復練投，東岸聯盟前一場先發出賽投4.1局失2分，今天表現又比前一場更好；總教練陳峰岳表示，許庭愷恢復練投沒有多久，續航力還沒有很好，但今天投球表現維持水準。

對手穀保家商總教練楊孝承也給許庭愷好評，直言許庭愷變速球的品質不錯，今天打者多是被變速球影響到，低年級打者掌握許庭愷變速球還需要一段時間。

許庭愷表示，今天先發變化球可以控在想要的位置，是做得比較好的地方，首度對穀保先發壓力不小，賽前有看穀保比賽的影片做功課，可以投出這樣的表現也算還可以。

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許庭愷的指叉變速球獲得好評，陳峰岳表示，許庭愷的指叉變速球下墜效果好，無論對左打、右打都有引誘性，還有一顆慢的曲球和滑球，如果直球球速再提升，表現備受期待，有望成為球隊重要投手戰力。

許庭愷透露，之前投變速球變化的幅度不大，透過影片學指叉變速球的投法，年初開始摸索，約1個月開始可以在場上使用，也希望自己的球速能再往上提升、穩定成長。（編輯：林恕暉）1140405

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