WBCQ國手林維恩旅美生涯初登板 9上9下狂飆7K

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）美國職棒運動家隊1A台灣左投林維恩今天旅美生涯初登板，後援3局狂飆7次三振，連續解決9名打者，旅美生涯首場比賽就有好的開始；老虎隊3A李灝宇則是5打數敲出2支安打。

19歲的林維恩去年加盟美職奧克蘭運動家隊，今年2月返台加入世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊繳出好表現，今年旅美第一個球季則從1A出發。

運動家隊1A今天與洛磯隊1A交手的賽事，林維恩在6局下登板，演出3上3下、包含1次三振，7局下、8局下更是連飆6次三振，不過最終運動家隊1A以1比2落敗。總計林維恩用46球有30顆好球，後援投3局連續解決9名打者，飆出7次三振，最快球速94英里（約151.2公里）。

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此外，老虎隊3A今天對上遊騎兵隊3A的賽事，台灣好手李灝宇先發打第2棒、守二壘，1局上遭到三振，3局上敲出左半邊安打，5局上擊出一壘平飛球形成雙殺，7局上再敲左半邊一壘安打，9局上擊出右外野飛球遭接殺。

總計李灝宇5打數敲出2支安打、跑回1分，本季目前打擊率2成22，終場老虎隊3A以4比6不敵遊騎兵隊3A。（編輯：張雅淨）1140406