NBA湖人痛宰聯盟龍頭雷霆 唐西奇：我們需要這1勝

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（中央社記者黎建忠台北7日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天靠著唐西奇攻下30分，以及團隊高達55%的三分球命中率，終場以126比99大勝聯盟龍頭雷霆；唐西奇賽後開心笑說：「我們需要這1勝。」

作客的湖人首節就展現外線準度，團隊三分球9投7中，單節轟下42分，並取得雙位數領先；第2節湖人手感依舊火燙，單節三分球11投7中，上半場就靠著如雨下的三分彈，以78比56遙遙領先奧克拉荷馬雷霆。

下半場兩隊手感都降溫，但湖人還是靠著出色的防守穩定保持領先，最終拿下這場關鍵勝利，坐穩西區第3的席位，而2隊將於後天繼續在雷霆主場交手。

全場攻下30分、7籃板、6助攻的唐西奇（Luka Doncic）賽後受訪時表示，「進攻上我們分享球權，球的傳導非常順，這就是我們能創造出好機會的原因；賽前我看了一下排名，西區真的很誇張，我們也很需要這1勝。」

湖人今天替補席上貢獻了39分，其中芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）分別貢獻14和12分，且2人都各投進4記三分球。

芬尼史密斯提到，「當我和文森都能投進三分球時，球隊很難被擊敗。」根據統計，本季芬尼史密斯和文森同場投進至少3記三分球以上時，湖人戰績是完美的6勝0敗。

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湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）提到，「整場比賽球員之間都有連結性，他們整場都保持優勢，這對聯盟任何一支球隊都很難做到，特別是在雷霆主場出賽的時候。」

雷霆全隊以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的26分最佳，但本季平均每場罰球8.9次的他，今天全場0罰球，也是他自從2021年12月18日對戰洛杉磯快艇以來，再度出現單場0罰球的窘境。（編輯：張雅淨）1140407