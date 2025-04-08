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馬承恩再見安 春季聯賽助台灣啤酒3連勝

2025/4/8 17:12（4/8 17:21 更新）
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114年全國成棒甲組春季聯賽台灣啤酒（國立體大）8日預賽與台灣中油（開南大學）交手，台灣啤酒籃叡得（圖）後援2局穩守，助隊終場搶勝。圖為籃叡得114年1月4日在大專棒球聯賽出賽畫面。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月8日
114年全國成棒甲組春季聯賽台灣啤酒（國立體大）8日預賽與台灣中油（開南大學）交手，台灣啤酒籃叡得（圖）後援2局穩守，助隊終場搶勝。圖為籃叡得114年1月4日在大專棒球聯賽出賽畫面。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月8日
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）成棒甲組春季聯賽台灣啤酒今天預賽與台灣中油交手，台灣啤酒比賽後半段追分，籃叡得後援2局穩守，9局下靠著馬承恩再見安打，助隊以5比4搶下預賽3連勝。

114年全國成棒甲組春季聯賽C組預賽台灣啤酒（國立體大）今天與台灣中油（開南大學）交手，台灣中油攻勢集中在前半段，1、2局各拿1分，4局上再靠著觸身球保送、接連3支安打攻勢串聯攻下2分，取得4比0領先。

台灣啤酒5局打完0比4落後，比賽後半段追分，6局下靠著顏采丞二壘打先追1分，8局下再靠著安打、接連四壞保送、蔡袁華辰補上安打、再添2分，9局下靠著連續2個四壞保送、失誤攻占滿壘，馬承恩再見安、一棒2分幫助球隊搶下勝利。

台灣啤酒先發投手林萬益今天用98球投7局，被敲出11支安打，投出2次四死球保送、2次三振，失掉4分（2分責失分）、無關勝敗，後援投手籃叡得投2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，奪下勝投。

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中信科大今天與高雄大學交手，中信科大先發投手鄭人豪用93球投7局，僅被敲出3支安打，投出1次四壞保送、9次三振，無失分，展現壓制力、奪下勝投。

中信科大打線發揮，團隊敲出13支安打，2棒古雲佾單場3安3打點，打擊表現最亮眼，6棒林靖倫也有3安2打點好表現，中信科大以8比0搶勝、預賽首勝開張。（編輯：李亨山）1140408

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