NBA季後賽將臨 金塊開除隊史封王總教練

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（中央社丹佛8日綜合外電報導）美國職籃NBA即將進入高張力的季後賽，不過丹佛金塊隊卻在大戰來臨前炒掉領軍封王的總教練馬龍（Michael Malone），同時也宣布總經理布斯（Calvin Booth）不予續約。

綜合法新社與路透社報導，馬龍是金塊隊史上獲勝次數最多的總教練，他率全隊在2023年擊敗邁阿密熱火，奪得金塊唯一一次的NBA總冠軍。

代表金塊資方的克倫克（Stan Kroenke）表示此決定並非易事，這樣做唯一目的是讓球隊有最佳機會爭奪2025年NBA總冠軍，並為丹佛與世界各地球迷再拿一冠。

目前金塊在競爭激烈的西區排名第4，其他4支球隊僅落後半場勝差，他們例行賽還剩下3場。

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根據美國運動頻道ESPN報導，金塊在例行賽尾聲解雇總教練，創下NBA季內最晚更換總教練的紀錄。

金塊助理教練艾德曼（David Adelman）將在本賽季剩餘時間內暫代總教練一職。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140409