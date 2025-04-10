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李珠珢加入韓職LG隊 富邦：同時在台韓2地發展

2025/4/10 14:05（4/10 14:16 更新）
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中華職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女孩李珠珢近期在台灣颳起旋風，富邦育樂10日表示，李珠珢除了為悍將賽事應援，也加入韓國職棒LG TWINS，將在台、韓2地同時發展。（富邦育樂提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月10日
中華職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女孩李珠珢近期在台灣颳起旋風，富邦育樂10日表示，李珠珢除了為悍將賽事應援，也加入韓國職棒LG TWINS，將在台、韓2地同時發展。（富邦育樂提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月10日
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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職富邦悍將韓籍啦啦隊女孩李珠珢近期颳起旋風，讓悍將票房成績亮眼，富邦育樂今天表示，李珠珢除了為悍將賽事應援，也加入韓國職棒LG TWINS，在台、韓2地同時發展。

「AI女神」李珠珢今年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，形成新的「韓籍三本柱」李雅英、南珉貞、李珠珢，在李珠珢加持下，讓悍將4月2日、3日的主場開幕週票房亮眼，2場共有2萬2419名球迷，也帶動周邊商品銷量。

針對今天韓國職棒LG TWINS宣布李珠珢加入，富邦育樂表示樂觀其成，李珠珢未來將繼續在富邦悍將賽事應援，並出席經紀安排的在台廣告代言及演藝相關活動，持續在台韓2地應援及表演舞台發光。

富邦育樂表示，與李珠珢簽訂的合約為台灣全經紀約，在簽約前雙方均同意在不影響台灣活動前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展的空間，富邦也給予尊重及支持，也期待她有好表現回饋廣大的粉絲。

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李珠珢也對4月2日、3日悍將開幕戰球迷的熱情應援印象相當深刻，並且高度重視及感激台灣球迷對她的支持與鼓勵。李珠珢表示，她會更加努力以答謝台灣球迷對她的愛護。

除了啦啦隊應援外，富邦育樂指出，未來也將陸續安排李珠珢參與其他在台灣的代言活動及粉絲活動，有更多的活動行程將陸續公布。（編輯：林恕暉）1140410

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