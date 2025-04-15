龍隊「龍星大樂」主題巨星開唱 26日任賢齊壓軸登場

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職味全龍隊25日至27日台北大巨蛋主場打造結合棒球與音樂的超級盛會，25日歌手梁文音、韋禮安開唱，26、27日「龍星大樂」主題日則分別有任賢齊演出、龍隊球員賽後獻唱。

龍隊25日至27日將於台北大巨蛋迎戰中信兄弟，今天發表新聞稿表示，25日由「LG 生活健康」結合旗下品牌舉辦「香香派對」打頭陣，當日賽後將由幸福歌姬梁文音攜手創作實力派歌手韋禮安，為球迷帶來一段療癒人心的音樂時光，讓現場觀眾在熱血賽事之外，也能享受一場放鬆又溫暖的音樂饗宴。

26、27日則由人氣手遊「龍族幻想：勇者集結」冠名的「龍星大樂」主題日壓軸登場，邀請多位實力派歌手接力開唱，26日「龍星大樂」首日邀來超華麗卡司接力開唱，包括創作實力派天后Faye詹雯婷、美聲天后許茹芸，以及壓軸登場的亞洲天王任賢齊，這次以味全龍表演嘉賓身分再度站上台北大巨蛋，勢必引爆全場歡呼，讓氣氛沸騰到最高點。

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27日也將邀請多位堪稱實力派唱將的味全龍球星賽後獻唱，歡迎球迷粉絲體驗「龍族幻想：勇者集結」帶來的精彩節目。

龍隊表示，「龍星大樂」是味全龍每年最大活動盛會之一，藉由結合職棒賽事與賽後演唱會，邀請樂壇重量級歌手登場，期盼進場球迷不僅能觀賞緊張刺激的比賽，也能享受演唱會等級的聲光饗宴；主辦單位也將於官方平台公布更多演出與活動細節。（編輯：張雅淨）1140415