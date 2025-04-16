徐若熙本季初登板葉總讚表現進步 先下二軍休息

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職味全龍隊徐若熙昨天本季初先發就繳出6局好投，龍隊總教練葉君璋今天表示，徐若熙的狀況比去年首場出賽更好，整個投球節奏更佳，不過因為才剛開始，先下二軍休息10天。

徐若熙因為大腿傷勢趕不上開季，昨天在台北大巨蛋首度先發、對上樂天桃猿，用88球主投6局，被擊出5支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，僅失1分，最快球速達156公里，不過最終龍隊以0比1不敵桃猿，徐若熙吞下敗投。

談到徐若熙本季首場出賽表現，教頭葉君璋今天表示，「目前看起來很不錯，跟去年第1場比較起來又更好，包括投球節奏、整個過程，可以比較自在地投球，比較融入比賽當中，可能是經驗上各方面有一定的掌握。」

徐若熙今天先下二軍休息，最快10天後可以回一軍，葉君璋指出，因為現在只是一開始，在這之前徐若熙有傷，先讓他休息10天後再慢慢縮短休息天數，進而回到一週1次先發的輪值。

葉君璋也指出，其實徐若熙從去年下半季開始就有一些調整，希望今年他可以更隨心所欲。葉君璋也提到，一名好投手穩定性很重要，「當他上去投的時候都可以保持一定專注度，把每一場都調整得很好，這是很重要的一部分。」

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葉君璋回憶道，在他18歲時曾經去日職西武獅隊練習2個月，「有一個人問我現在日本誰是最好選手，他說是郭泰源，只要把任務交給他，就是可以幫你完成，他認為最好的選手是這樣，我用這樣的例子來講若熙，怎麼樣成為人家心目中最好選手的樣子。」

葉君璋強調，這件事情聽起來簡單但其實很難，「因為有一整年比賽，但如果比例愈高、你就是愈頂尖的投手。」（編輯：陳政偉）1140416