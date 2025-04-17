苦戰79分鐘晉世界盃8強 鄭怡靜笑喊晚上加餐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北17日電）台灣女子桌球好手鄭怡靜今天扛住壓力鏖戰79分鐘，在ITTF桌球世界盃16強，以4比3擊敗日本好手早田希娜，闖進最終8強。鄭怡靜笑說：「真的太累了，晚上要加餐了。」

鄭怡靜在國際桌球總會（ITTF）女單16強，先以3比0領先早田希娜，沒想到被對手追成平手，決勝第7局還被對手以10比9先取得賽末點，但最終鄭怡靜穩住陣腳，連拿3分逆轉獲勝晉級。

這場經典大戰，雙方不但來回多拍，各自拿的分數也多，7局當中還有3局打到Deuce（丟士）之後才分出勝負，對體能消耗非常大。

鄭怡靜接受中央社記者訪問時還幽默提到：「20歲和30歲真的有差，這場比賽實在打得太累了。」現年33歲的鄭怡靜，高居世界排名第11，也是台灣女單一姐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭怡靜強調：「雖然一度被追平比數，但我還是一直保持冷靜，試著再抓回節奏，也對自己很有信心。」

拿下這場苦戰後的甜蜜勝利，鄭怡靜笑說：「今晚應該要加餐，好好補充能量。」（編輯：管中維）1140417