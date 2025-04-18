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標槍破世中運紀錄 邱邦軒返校獲報戰功儀式迎接

2025/4/18 13:37（4/18 13:46 更新）
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台東縣關山國中布農族學生邱邦軒在世界中學生U15運動會標槍項目，第1擲64.13公尺，不僅勇奪金牌，更一舉打破大會60.22公尺的紀錄。（關山國中提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月18日
台東縣關山國中布農族學生邱邦軒在世界中學生U15運動會標槍項目，第1擲64.13公尺，不僅勇奪金牌，更一舉打破大會60.22公尺的紀錄。（關山國中提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月18日
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣關山國中布農族學生邱邦軒在世界中學生U15運動會標槍項目，第1擲64.13公尺，不僅拿下金牌更破大會紀錄，日前返校，受布農族報戰功儀式迎接。縣府今天發獎助學金。

2025年世界中學生U15運動會日前於塞爾維亞舉行，邱邦軒於標槍項目中以第1擲64.13公尺的成績，不僅勇奪金牌，更一舉打破大會60.22公尺的紀錄，為台灣爭光，也為台東體壇寫下新的一頁。

關山國中校長黃淑慧今天接受中央社記者電話訪問表示，邱邦軒是布農族孩子，16日下午回校時，同學在關山火車站以布農族的報戰功儀式迎接，報戰功是布農族對獵人的最高榮譽，學校師生與有榮焉。

邱邦軒今天接受媒體聯訪時表示，當時心情放輕鬆，以平常心擲出標槍，成績出來讓他很意外；他感謝學校、教練、父母親的鼓勵和幫助，也感謝自己，上高中後會繼續突破自己，為自己的家鄉爭取榮耀，也為台灣爭光。

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台東縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，邱邦軒能在國際賽事中嶄露頭角，不僅彰顯台東學子的堅毅與潛能，更是縣民的共同榮耀。縣政府將持續挹注資源，推動基層運動發展，培育更多體育人才，同時期盼邱邦軒成為學子們的學習典範，激勵更多年輕人勇敢追夢、迎向挑戰。

台東縣政府教育處表示，台東縣自訂「台東縣體育獎助學金設置要點」，會專案給予邱邦軒新台幣6萬元獎學金。邱邦軒接下來將代表台東，參加即將於台南市舉辦的114年全國中等學校運動會（全中運），預計再度挑戰全國巔峰。（編輯：李淑華）1140418

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