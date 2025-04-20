高國麟致勝安獲MVP 解釋跑壘失誤稱讚江坤宇守得好

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟交手，9局上靠著高國麟適時安打送回致勝分，終場以1比0搶勝。高國麟獲選單場MVP，但7局出現跑壘失誤，他解釋因背對裁判也沒聽到喊聲、是江坤宇守得好。

悍將今天在台北大巨蛋與中信兄弟交手，悍將7局上1人出局後高國麟、范國宸接連敲出安打，李宗賢敲出游擊方向高飛球，壘審比出高飛必死球的手勢，兄弟游擊手江坤宇故意讓球落地後接起傳二壘，高國麟來不及回壘形成雙殺。

高國麟9局上適時安打幫助球隊打回致勝分，悍將中止近期5連敗、跨季客場13連敗，高國麟單場2安1打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

對於高國麟7局的跑壘狀況，總教練陳金鋒一開始表示，當下沒有注意到，後來有了解，「那個跑壘確實是很大的失誤」，至於高國麟的打擊狀況一直都算維持不錯，幾個不是形成安打的球，擊球品質也都不錯。

高國麟則認為7局的跑壘不算失誤，「裁判在我身後，沒看到手勢也聽不到喊聲，那球如果落地沒有跑也會是雙殺」，只能說江坤宇守備守得好。

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高國麟提到9局面對兄弟終結者黃恩賜，大家都會研究，那個打席沒有特別抓什麼球路、打到指叉球，至於攻擊策略則是「機密」。

高國麟關鍵安打幫助球隊搶下重要勝利，他表示球隊戰績不好傷兵又多，張育成也受傷，是時候要有人跳出來幫助球隊，知道許多學弟們剛打職棒沒幾年，遇到這種狀況是學習也是考驗，今天的勝利是大家努力的成果，如果沒有投手、守備，光靠那一分也沒辦法拿下勝利。（編輯：蕭博文）1140420