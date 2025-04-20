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曹祐齊先發好投龍隊搶勝 陳子豪達成千安里程碑

2025/4/20 19:50
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）味全龍隊投手曹祐齊今天先發對台鋼雄鷹，5局無失分好投壓制，陳子豪單場2安1打點，6局上敲出二壘打為中職生涯千安，龍隊以2比1搶勝、中止近期2連敗，曹祐齊為MVP。

龍隊作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手，今天開賽就有攻勢，王順和選到四壞保送上壘，靠滾地球推進，吉力吉撈．鞏冠二壘打送回團隊第1分。

龍隊先發投手曹祐齊1局下1人出局後被王博玄敲出安打，但沒讓雄鷹隊延續攻勢，2、3局讓對手6上6下，投到5局下有危機，先投出保送後連續被敲2支安打，但及時回穩守住滿壘危機、完成投球任務。

龍隊6局上再起攻勢，1人出局後吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打，2人出局後陳子豪安打送回球隊第2分，這支二壘打也是陳子豪中職生涯千安。

陳子豪成為中職史上達成千安第32人、千安百轟第19人，以29歲又265天年紀成為史上第3年輕達成千安打者；最年輕達成千安紀錄為張泰山的29歲又138天，接著為林益全的29歲又249天。

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雄鷹隊比賽前半段打線受制，直到7局下2人出局後郭阜林選到四壞保送上壘，紀慶然、黃劼希接連安打追回1分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

龍隊投手曹祐齊總計用81球投5局，被敲出4支安打，投出1次四壞保送、3次三振，無失分，拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1140420

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