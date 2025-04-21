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社區棒球LLB 50/70選拔5月開打 亞太區賽事在台舉行

2025/4/21 16:20
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）社區棒球LLB 50/70組國內選拔賽將於5月開打，12支分區晉級隊伍爭冠，力拚取得今年亞太區參賽資格，而今年亞太區賽事也將首度在台灣舉行，亞太區冠軍隊前進美國世界賽。

114年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽為社區棒球國內選拔賽，冠軍隊伍將代表參加「2025年世界少棒聯盟（LLB）50/70組亞太暨中東區資格賽」，爭取前進世界賽門票。

TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽去年首屆舉辦有18支球隊加盟，今年規模擴大，吸引42支球隊加盟，分區競賽後由12支球隊脫穎而出，分別為東橋社區、台中向上、大神岡金剛社區、台中健行小牛、台中騎士、中大紅襪、WHB魔法師、ENERGY能量棒球學院、力量河馬、火焰勇士、文山社區、藍色閃電野牛。

今年口號為「從台灣出發 Start from Taiwan」比賽將於5月3日起在台北青年公園棒球場、社子島棒球場同時開打，冠軍5月11日出爐，19場比賽都安排轉播，冠軍隊取得「亞太暨中東區」（簡稱亞太區）參賽資格，亞太區賽事將於6月在青年公園棒球場登場。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）理事長黃英華表示，日韓發展社區棒球的時間長、規模大，推廣社區棒球就是希望讓更多人喜歡棒球，儘管現在打不贏日韓，但相信以後台灣一定會有機會。

去年WHB世界棒球聯盟取得代表權赴日本參賽，也在與菲律賓賽事奪下歷史性首勝，最後排名季軍；去年率隊參賽的教練林威宏此次領軍WHB魔法師，他表示，帶球員出國比賽，也讓球員學習日本棒球文化、拓展視野。

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林威宏也提到，社區棒球隊球員也注重課業，平日多只能在晚間練球，要找有夜間照明而且有練習時段的球場也是挑戰，今年率隊參賽沒有特別設什麼目標、一場一場贏下來。

LLB 50/70組賽事，賽事投手距離50英尺（約15.24公尺）、每個壘包距離70英尺（約21.34公尺），隊伍組成年齡範圍為11到13歲，橫跨以往少棒（10到12歲）及次青少棒（13到14歲）的年齡。（編輯：李亨山）1140421

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