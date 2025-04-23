全中運柔道選手比賽中失去心跳 現場急救後甦醒無礙
2025/4/23 18:16
（中央社記者張榮祥台南23日電）就讀新北市竹圍高中2年級的陳姓男學生，今天在全中運柔道比賽中遭對手壓制鬆開後突然失去呼吸心跳，經現場急救恢復心跳，送醫後無大礙，最後與家長溝通，將北返進行後續檢查和治療。
據了解，今天上午9時許在長榮大學進行的全中運柔道比賽，陳姓學生在比賽時遭到對手壓制，沒想到對手鬆開後，陳姓學生突然失去呼吸心跳，現場醫護人員見狀立刻使用心臟電擊去顫器（AED）和施作CPR，該名學生恢復心跳後，隨即送到台南新樓醫院救治。
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台南市政府體育局則證實，竹圍高中陳姓學生在比賽過程中倒地，呼吸異常、眼睛上吊，一度停止呼吸心跳，經現場急救已恢復心跳。
不過，恢復心跳後陳姓學生意識不清，送醫救治，下午1時許狀況穩定，已可以正常對話進食，原打算回飯店休息，但醫院強烈建議留院觀察，目前仍住院中，預定明天送到北部醫院進行後續檢查和治療。（編輯：龍柏安）1140423
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