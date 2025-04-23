金門林于辛再突破 全中運國男2千公尺障礙摘銀

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（中央社記者吳玟嶸金門23日電）就讀金門烈嶼國中的林于辛在全中運國男組田徑2000公尺障礙賽摘下銀牌；指導教練許仲宇說，這面銀牌價值不僅在名次，盼藉運動成績，縣府與相關單位能投入更多資源，提供金門優質運動環境。

民國114年全國中等學校運動會各項賽事近日在台南登場，今天舉行國中男子組田徑2000公尺障礙賽，金門烈嶼國中選手林于辛以個人最佳成績6分21秒09奪得銀牌。

金門縣教育處今天透過新聞稿表示，今天天候炎熱，對選手體能與技術造成極大挑戰，而林于辛沉著應戰，從起跑便維持穩定配速，進入最後一圈時他與領先選手展開激烈競逐，最終以與第1名選手不到1秒的差距摘下銀牌。

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林于辛賽後表示，能拿到銀牌成績，要感謝教練平常指導與訓練，以及家人與朋友鼓勵，期許自己能繼續突破、再創個人最佳。

許仲宇表示，林于辛長期訓練態度認真，賽場上展現堅持到底、不放棄精神，「這面銀牌的價值不僅在於名次，希望透過運動成績，盼縣府與相關單位投入更多資源，提供優質運動環境，培育更多金門之光。」（編輯：陳仁華）1140423