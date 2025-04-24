加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
全中運
新聞專題
全中運1/89
首頁 / 運動

全中運閉幕 1人破全國紀錄

2025/4/24 19:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台南24日電）114年全國中等學校運動會今天在台南十鼓文創園區夢糖劇場舉行閉幕式，這屆共1人次破全國、122人次破（創）大會紀錄，明年將移師嘉義縣舉辦。

每年4月舉辦的全國中等學校運動會，為中學生運動好手的最高賽事殿堂。從今年的金牌數來看，根據全中運官網統計，新北市明德高中、台中市大甲高中同為20面金牌最多，但明德總計拿到56面獎牌。

就讀台中市明道高中的張雅佳，在高女組游泳200公尺仰式決賽，以2分14秒56的成績打破全國紀錄，也是這屆全中運唯一破全國的選手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部體育署副署長房瑞文感謝台南市長黃偉哲領導執委會7部41組全體工作人員，以及各競賽場地中辛勞的學校團隊、裁判與志工們，讓選手們能夠在絕佳的服務中角逐好成績。

典禮尾聲，大會會旗緩緩降下，由房瑞文與台南市副市長葉澤山宣布這屆全中運圓滿落幕，並將會旗交接給下屆主辦的嘉義縣副縣長劉培東。（編輯：管中維）1140424

#全中運
#金牌
#教育部
#黃偉哲
#體育署
#房瑞文
#全國中等學校運動會
房瑞文
114年全中運圓滿閉幕 會旗交接下屆主辦嘉義縣體育署公布113年運動場館查核成果 合格率98.15%
黃偉哲
台南市精忠公園啟用 建置軍事元素特色遊戲場台南仁德再生水廠正式通水 每日供應8000噸
全中運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
全中運女子拳擊 周席君升高一不用適應期就摘金
71
更多編輯台推薦新聞：