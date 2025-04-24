全中運閉幕 1人破全國紀錄

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（中央社記者黎建忠台南24日電）114年全國中等學校運動會今天在台南十鼓文創園區夢糖劇場舉行閉幕式，這屆共1人次破全國、122人次破（創）大會紀錄，明年將移師嘉義縣舉辦。

每年4月舉辦的全國中等學校運動會，為中學生運動好手的最高賽事殿堂。從今年的金牌數來看，根據全中運官網統計，新北市明德高中、台中市大甲高中同為20面金牌最多，但明德總計拿到56面獎牌。

就讀台中市明道高中的張雅佳，在高女組游泳200公尺仰式決賽，以2分14秒56的成績打破全國紀錄，也是這屆全中運唯一破全國的選手。

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教育部體育署副署長房瑞文感謝台南市長黃偉哲領導執委會7部41組全體工作人員，以及各競賽場地中辛勞的學校團隊、裁判與志工們，讓選手們能夠在絕佳的服務中角逐好成績。

典禮尾聲，大會會旗緩緩降下，由房瑞文與台南市副市長葉澤山宣布這屆全中運圓滿落幕，並將會旗交接給下屆主辦的嘉義縣副縣長劉培東。（編輯：管中維）1140424