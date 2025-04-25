全中運屏東代表隊寫新頁 27面金牌創隊史最佳

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）114年全國中等學校運動會落幕，屏東縣代表隊共獲金牌27面、銀牌22面、銅牌32面，總計81面獎牌，金牌創下屏東代表隊參加全中運以來最佳成績，為屏東體育寫下新頁。

縣府今天新聞稿表示，屏東代表隊在民國114年全中運表現驚豔，柔道以6面金牌居冠，主要由枋寮高中與大同高中選手奪得；競技體操共獲4面金牌，皆由至正國中選手斬獲，展現出色整體實力；至正國中、佳冬高農與潮州高中等校選手於木球場上獲4面金牌；拳擊、滑輪溜冰與舉重也各奪3面金牌；軟式網球、角力、鐵餅、跆拳道則各獲1面金牌。

另外，枋寮高中柔道選手楊丞威、崇文國中田徑鐵餅選手施妘臻與潮州高中滑輪溜冰選手李芳儀皆成功完成二連霸，而潮州高中滑輪溜冰選手蔡佳妤更拿下三連霸。今年共獲27面金牌，創下屏東代表隊參加全中運以來最佳成績。

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屏東縣體育發展中心提及，此次枋寮高中包辦高女組與國男組柔道第1名；滑輪溜冰部分，潮州高中分別在高男組與高女組雙雙奪冠，在國女組競技體操中由至正國中脫穎而出，勇奪冠軍；佳冬高農與林邊國中則在高男組木球以及國男組滑輪溜冰中勇奪第一，展現出穩定且優異實力。

體發中心強調，成果不僅展現選手在賽場上優異實力，也反映各校長期深耕體育、培育人才及屏東縣在體育領域投入與付出，獲得了豐碩成效，未來將持續推動四級五區體育人才培育政策，從國小到大學完善訓練體系，強化基層選手養成。（編輯：陳政偉）1140425