400公尺跨欄逢3摘金 鍾欣儒全大運延續傳統

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（中央社記者黃巧雯台南2日電）過去全中運國三、高三都拿下女子400公尺跨欄金牌的鍾欣儒，在大三這一年參加全大運也延續傳統，今天決賽跑出生涯最佳的59秒07，並為台灣師範大學添得1面金牌。

鍾欣儒今年3月底在大專田徑公開賽，以59秒13跑出個人在400公尺跨欄最佳成績，才隔1個多月，今天在全國大專校院運動會決賽，再以59秒07締造個人新猷，收下生涯首面全大運金牌。

由長榮大學承辦的全大運，田徑賽事在台南市立永華田徑場進行，今天戶外高溫攝氏31度，讓鍾欣儒有點不太習慣。她接受媒體聯訪時表示，這場目標希望能跑進58秒、57秒，但天氣太熱，因此發揮不佳。

鍾欣儒今年開季狀況不錯，她歸功於教練重新整隊，隊內氣氛變得不同，會互相鼓勵，加上學妹易柏安加入，「因為我之前都是自己一個人練習，比較沒有鬥志，她現在進來後，兩個一起進步。」

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值得一提的是，鍾欣儒過去全中運國三、高三參賽都獲得金牌，能否在大三這一年延續這項傳統，讓她相當擔心，在順利摘金後，她鬆一口氣，明年將挑戰教練徐佩菁所保有的57秒02大會紀錄。

鍾欣儒接下來將參加6月台灣國際田徑公開賽，她喊話，目標達到名古屋亞運參賽標準58秒。（編輯：管中維）1140502