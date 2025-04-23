加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
牙醫涉助逾600名中國人非法來台 檢調約談10被告
首頁 / 運動
全中運
新聞專題
全中運1/84
首頁 / 運動

林沛萱全中運7項全能連霸 5月再戰亞錦賽越級打怪

2025/4/23 17:27（4/23 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
就讀新竹縣東泰高中的女子7項全能好手林沛萱（左）結束114年全國中等學校運動會征戰後，5月底將越級參加在韓國登場亞洲田徑錦標賽，教練陳鴻傑（右）希望她多吸取經驗。中央社記者黎建忠攝 114年4月23日
就讀新竹縣東泰高中的女子7項全能好手林沛萱（左）結束114年全國中等學校運動會征戰後，5月底將越級參加在韓國登場亞洲田徑錦標賽，教練陳鴻傑（右）希望她多吸取經驗。中央社記者黎建忠攝 114年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北5日電）年僅17歲的東泰高中女子跳高及7項全能好手林沛萱，今天如願完成全中運7項全能金牌2連霸，更受徵召參加5月底的田徑亞錦賽，她說：「希望能繼續突破個人最佳積分。」

林沛萱在2023年還是國中生時，就在全國中等學校運動會5項全能的跳高項目，一舉躍過1公尺81，成為台灣史上首名達到亞運參賽標準的國中生。

這幾年林沛萱持續進步，她的教練陳鴻傑也特地打造「名師教練團」，包括短距離的教練鍾彩榮、欄架和標槍教練莊一鴻，每1、2週還會找上標槍全國紀錄保持人鄭兆村學習技巧。

林沛萱今天雖然在7項全能項目以破個人最佳的5222分摘金，可惜沒能打破大會紀錄。陳鴻傑認為，「革命尚未成功」，明年全中運繼續拚。

不過林沛萱的好成績加上值得期待的潛力，中華民國田徑協會也決定以徵召方式，讓她參加今年5月27日在韓國登場的亞洲田徑錦標賽，林沛萱除了跳高單項外，也會參加7項全能。

林沛萱告訴中央社記者，「今天這樣的分數，到亞洲賽場上根本不算什麼，我想就是去多學習比賽經驗，希望可以突破自己的個人最佳，畢竟能出國參加亞洲最高等級的賽事，已經是很棒的收穫。」

google news透過 Google News追蹤中央社

2023年曼谷田徑亞錦賽，女子7項全能的銅牌得主為日本選手山崎有紀，成績是5696分。

結束全中運征途，林沛萱將先後到日本、香港參賽，5月底才會前進亞錦賽，她說：「日本和香港都是單項賽事，以賽代訓，也讓身體恢復一下。」（編輯：張雅淨）1140423

林沛萱
全中運女子7項全能 林沛萱創個人最佳摘金2連霸陳建榮青年盃400公尺跨欄摘金 目標拚亞錦賽達標
全中運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
全中運女子7項全能 林沛萱創個人最佳摘金2連霸
66
更多編輯台推薦新聞：