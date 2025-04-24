PLG勇士贏球威希卻受傷 教練譴責獵鷹鉑金

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃PLG台北富邦勇士今天季後賽首戰以91比79逆轉擊敗台鋼獵鷹，洋將威希卻被獵鷹洋將鉑金推了一把受傷，執行教練吳永仁賽後除了嚴厲譴責鉑金外，他透露，已向聯盟申訴。

勇士季後賽首戰在主場台北和平籃球館迎戰獵鷹，前3節最多落後15分，決勝節上演逆轉秀，在倒數1分56秒時反倒領先11分，洋將威希（Jeff Withey）在快攻準備上籃時，後方獵鷹洋將鉑金（Nick Perkins）先是打手犯規，隨後出手推倒威希。

鉑金後續被吹違反運動精神犯規，加上先前已有1次技術犯規，因此遭驅逐出場。

儘管勇士在5戰3勝制系列賽首戰以贏球收場，但吳永仁賽後出席記者會時卻臉色凝重，他表示，嚴厲譴責鉑金那次違反運動精神犯規，已經向聯盟提出申訴，希望聯盟賽後重新檢視畫面。

吳永仁表示，季後賽前曾與裁判、桃園璞園領航猿、獵鷹球團開會，並有共識要保護球員安全，但今天比賽最後2分鐘，勇士已領先雙位數，鉑金卻還做出傷害對手的動作，目前威希已經就醫縫合傷口，不知道明天能否上場。

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另外，勇士後衛賴廷恩決勝節扮演關鍵角色，單節獨攬9分，全場進帳14分，而他在中場休息時，特別將原本所穿的藍色球鞋換下，改穿粉色球鞋。

賴廷恩坦言，當初確實是想要拐氣，「上半場那雙鞋沒有穿很多次，下半場那雙鞋，在賽季末贏了很多比賽，就當作我的秘密武器，穿它勝率比較高一點」。（編輯：管中維）1140424