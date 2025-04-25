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張景淯投球看起來有點不自在二軍調整 預計牛棚出發

2025/4/25 17:58（4/25 18:11 更新）
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中華職棒味全龍隊投手張景淯（圖）23日在一軍投0.1局後就下二軍。總教練葉君璋25日受訪表示，若調整到位，之後應該也是牛棚出發。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月25日
中華職棒味全龍隊投手張景淯（圖）23日在一軍投0.1局後就下二軍。總教練葉君璋25日受訪表示，若調整到位，之後應該也是牛棚出發。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職味全龍隊投手張景淯在一軍投0.1局後就下二軍，總教練葉君璋表示，投球看起來有點不自在，下二軍多出賽，也提到考量張景淯狀況及牛棚缺左投，若調整到位應該也是牛棚出發。

龍隊25歲投手張景淯23日上一軍，在與富邦悍將比賽後援登板面對3個打席，沒被敲出安打，投出1次四壞保送，總計0.1局失掉1分非責失分，昨天再被下放二軍。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，張景淯23日出賽看起來投得過程不是很自在，加上之前有傷勢影響，春訓時比賽比較少，讓他下二軍透過多出賽調整。

葉君璋表示，張景淯目前身體狀況是沒有問題的，但現況評估，張景淯要馬上調整成先發機會可能比較少，加上牛棚投手羅華韋有狀況、比較缺左投，張景淯如果調整到位，應該也會是從牛棚出發。

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張景淯今天在二軍例行賽對樂天桃猿隊中繼登板，投2局被敲4支安打，投出1次四壞保送、無失分，拿下中繼成功。

龍隊一軍25日起與中信兄弟3連戰，明天比賽將派出本土投手徐若熙先發，27日比賽預計由洋投龍聖（Zac Lowther）先發。（編輯：陳政偉）1140425

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