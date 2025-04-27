陳志杰找回球速一軍有望 調整讓不同球路出手點更像

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍投手陳志杰隨隊一軍，總教練葉君璋點出如何在比賽中運用各球種是接下來任務，近期有望爭取一軍機會；陳志杰目標讓不同球路出手點更像、將節奏掌控自己手中。

陳志杰高中時期就是火球男，生涯最快球速可達152公里，但加入職棒後「失速」，最差時球速僅130公里出頭；被中信兄弟釋出後加入龍隊，慢慢找回球速，本季二軍出賽最快球速有達149公里。

陳志杰近期隨隊一軍，葉君璋解釋，龍隊台北主場時固定會拉1至2名球員隨一軍讓教練團觀察，這些球員都是教練團認為可能有機會在一軍的球員。

葉君璋表示，觀察陳志杰近況，直球、曲球、變速球都很順暢，球威也有投出來，但怎麼把這些球路同時運用在一場比賽中是接下來的任務。

葉君璋也提到，陳志杰過去主要是球速問題，但目前看起來球速已經沒有問題，主要就看是不是可以維持。

陳志杰表示，在一軍隨隊時間約2週，只要沒有二軍比賽就會在一軍練習，有發現自己投變化球與直球的出手點差異大，比較容易被打者識破，近期目標要修正讓不同球路出手點更像，把比賽節奏拉回自己身上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳志杰也提到，本季二軍出賽前幾場專注投直球，打者也有猜到，後面加上變化球，感覺有越來越好，對於球速回到149公里，他也有看到，直言「沒想過球速可以回來」；但也提到之前瞄到球速會太興奮，反而太急，現在有好好調適心態。

陳志杰目前為止，還沒有一軍出賽紀錄，開始隨隊一軍是否有想過上一軍的時機，他表示：「不是想就可以，重要是能穩定，把表現控制在水準內」，當然也希望可以盡快上一軍。（編輯：陳仁華）1140427