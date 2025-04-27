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劉基鴻超前安獲MVP心態成長 葉總笑說：別吵他

2025/4/27 18:47
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍野手劉基鴻今天與中信兄弟比賽7局下敲出超前安，單場1安包辦2分打點，率隊2比1搶勝、獲選MVP，總教練葉君璋笑說：「不要吵他，讓他繼續保持」，也看到心態成長。

劉基鴻近期打擊狀況維持不錯，今天與中信兄弟比賽3局下滾地球送回球隊追平分，7局下適時安打幫助球隊超前比數，率隊搶勝，賽後打擊率升至3成06。

龍隊總教練葉君璋表示，劉基鴻的不同心態轉變是重點，能力各方面沒有問題，「一個球員進來職棒會有進步一定是心態上的成長。」

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劉基鴻則自評前一陣子手感不算好，透過練習調整細節，也感謝總教練相信他，上場比賽每個人都想要有關鍵一擊，相信自己、相信隊友。

龍隊25日起與中信兄弟3連戰在台北大巨蛋票房不錯，今天3萬1889名球迷入場，劉基鴻表示，氣氛很好，也很喜歡這樣的感覺，外野的球迷很多、加油聲音很大聲。（編輯：蕭博文）1140427

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